Предлагаем строительство домов в Серпухове под ключ от проектирования до финишной отделки. Для вас будут работать опытные мастера с профессиональным инструментом. Руководит работами инженер. Двойной контроль всех работ с нашей стороны, позволяет вам получить гарантию на работы в течении нескольких лет.

Комплектации и цены на строительство домов мы обсуждаем на первоначальном этапе работ до заключения договора.

Строительство дома под ключ

Все работы берём на себя. Вы можете заказать полный комплекс работ или выбрать необходимое. Краткие этапы строительства:

согласование проекта;

заливка фундамента;

строительство дома – монтаж стен и перегородок;

кровельные работы;

внешняя отделка домов;

разводка инженерных коммуникаций;

внутренняя отделка дома.

В зависимости от времени и бюджета, дом можно строить поэтапно и частями оплачивать работы. Подробнее всё можно обсудить по телефону или при личной встрече.

Цены на строительство домов

Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей без отделки 19500 руб. Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) 22000 руб. Из кирпича с финишной утепленной кровлей без отделки 22500 руб. Из кирпича с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (чистовая кладка или штукатурка, окраска) 23500 руб. Из бревна без отделки под черновую работу с кровельной конструкцией (металлочерепица) 9500 руб. Каркасного типа с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) 22000 руб.

Выбирайте любой вариант дома

Построим для вас коттедж, дачу, сруб для постоянного или летнего проживания. Сегодня пользуются спросом:

канадские дома

деревянные дома

блочные дома

каркасно щитовые дома

каркасно-панельные дома

дачные дома

финские дома

При обсуждении, можно поменять решение на строительство дома в Серпухове из другого материала. Бесплатно проконсультируем и посоветуем исходя из нашего практического опыта, что лучше выбрать и что выбирают сегодня жители южного Подмосковья.

Наш опыт – для вас!

Опыт в строительстве и отделочных работах с 2003 года. Наши специалисты MasterSerp.ru работали в коттеджных посёлках, занимались строительством и отделкой частных домов в СНТ. Всем клиентам оказывается помощь с выбором материалов, закупкой расходных материалов по оптовым ценам. В ходе работ мы на связи 18 часов в сутки. Появляются вопросы? - Звоните!

Регион работ

У нас вы можете заказать проекты домов не только в Серпухове, но и в южном Подмосковье. Мы для вас построим шикарный коттедж, таунхаус, дом, бассейн и баню, со всеми необходимыми пристройками.

Подбор по цене

Если бюджет ограничен и нет большого земельного участка, всегда готовы предложить экономичный вариант проектов домов и бань из материалов на выбор – все зависит от желания клиента и его возможностей.

Способ заказа

Достаточно обратиться по телефонам сайта MasterSerp.ru и оставить заявку. Сообщите желаемый объект и его параметры (площадь, этажность и т.д.). Наши специалисты выезжают и быстро произведут все необходимые замеры. Вы получите бесплатный расчёт окончательной стоимости.